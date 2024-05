Indignació davant l’augment d’agressions a les presons

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquesta nova agressió es produeix en ple conflicte entre els treballadors penitenciaris i la Generalitat després de l’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric. Una tragèdia que va ser la “gota que va vessar el got” per als funcionaris de presons, que portaven anys denunciant l’augment de les agressions i reclamant mesures per millorar la seua seguretat. Tot i que el departament de Justícia i els sindicats UGT, CCOO, IAC-Catac i Intersindical van firmar el passat 26 d’abril un acord que inclou millores laborals i salarials, els treballadors de presons continuen exigint un canvi de model que en garanteixi la seguretat. En aquest sentit, des d’UGT van assegurar que “després de les eleccions del 12 de maig, continuarem lluitant per aconseguir mesures com el reconeixement com agents de l’autoritat, edat de jubilació i derogació de circulars”.

Més de 100 agressions el 2023 Fa anys els treballadors de les presons catalanes que denuncien l’augment d’agressions i reclamen més mesures de seguretat. Segons dades del Csif, només el 2023 es van comptabilitzar 113 agressions a funcionaris a la presó de Ponent.