Un pres de Lledoners trenca el nas a un funcionari lleidatà

Un funcionari de la presó barcelonina de Lledoners, veí de la província de Lleida, va resultar ferit divendres al ser brutalment agredit per un intern. Fonts pròximes a l’agressió van explicar a aquest diari que la víctima estava intentant mediar en una discussió verbal entre dos presos al mòdul MR3 quan, de sobte, un d’ells va començar a clavar-li cops de puny a la cara. El funcionari, que es trobava sol en el moment de l’agressió, va acabar amb el nas trencat i un tall sota de l’ull que va requerir punts. Així mateix, fonts penitenciàries van assenyalar que l’agressor va ser traslladat ahir al departament especial del Centre Penitenciari Ponent. Mentrestant, el Csif va denunciar que un funcionari de la presó de Lleida també va ser agredit ahir per un intern i va haver de ser traslladat a la mútua per rebre assistència sanitària. Segons el sindicat, el succés es va produir cap a les 16.00 hores, quan un pres de 25 anys que acaba de fer una videotrucada va colpejar el treballador a la cara. L’intern, que divendres es va autolesionar i va destrossar una cel·la del mòdul de règim tancat (DERT), va haver de ser reduït pels funcionaris a causa de la seua agressivitat i el seu estat d’ànim alterat. Després d’aquest nou cas, el Csif va denunciar per enèsima vegada “la desprotecció total dels funcionaris davant de les contínues agressions rebudes i la falta de voluntat d’aquest Govern per frenar la situació. El desvergonyiment dels actuals responsables polítics no té límits. La seua renovació és, a més d’urgent, totalment necessària a causa de la seua ineptitud”.

Val a recordar que el passat 23 de març dos funcionaris del Centre Penitenciari Ponent van resultar ferits quan intentaven reduir un intern que en va agafar un altre del coll. I uns dies abans, quatre treballadors més van resultar ferits a l’intervenir en una baralla multitudinària entre interns.

Indignació davant l’augment d’agressions a les presons

Aquesta nova agressió es produeix en ple conflicte entre els treballadors penitenciaris i la Generalitat després de l’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric. Una tragèdia que va ser la “gota que va vessar el got” per als funcionaris de presons, que portaven anys denunciant l’augment de les agressions i reclamant mesures per millorar la seua seguretat. Tot i que el departament de Justícia i els sindicats UGT, CCOO, IAC-Catac i Intersindical van firmar el passat 26 d’abril un acord que inclou millores laborals i salarials, els treballadors de presons continuen exigint un canvi de model que en garanteixi la seguretat. En aquest sentit, des d’UGT van assegurar que “després de les eleccions del 12 de maig, continuarem lluitant per aconseguir mesures com el reconeixement com agents de l’autoritat, edat de jubilació i derogació de circulars”.