Un conductor ebri i sense punts al carnet xoca contra una moto de la Urbana a Lleida

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de LLeida va aturar el passat divendres dia 3 a les 17:30h un conductor d'un turisme al carrer Conca de Barberà per cometre vàries infraccions de trànsit i haver causat un accident al col·lidir contra un motorista de la Guàrdia Urbana, amb el resultat d’un ferit lleu.

L'home, de 52 anys, presentava símptomes d'estar ebri, per la qual cosa se li va practicar la prova de detecció alcohòlica, que va donar un resultat de 0,47 mg/l. D'altra banda, havia perdut tots els punts del carnet de conduir, per tant no el tenia en vigor. L'individu va ser denunciat penalment i el vehicle immobilitzat.

D'altra banda, diumenge dia 5 a les 7:00 hores un conductor va aparcar el seu turisme a l'altura del número 59 de l’avinguda Prat de la Riba i al baixar es va oblidar de posar el fre de mà, motiu pel qual el cotxe va col·lidir contra el que tenia estacionat al darrere causant danys materials. El conductor implicat va ser sotmès a les proves d'alcoholèmia que van donar un resultat de 0,38 mg/l. motiu pel qual se'l va denunciar per via administrativa. Així mateix, es va poder comprovar que no disposava de cap permís de conduir i que no l'havia obtingut mai. El conductor, de 51 anys, va ser denunciat penalment per aquest fet i el vehicle immobilitzat al dipòsit municipal.