Campanya d'alumnes de Fedac per recollir roba usada per a Troballes

Alumnes de tercer d’ESO del col·legi Fedac Lleida han dissenyat cartells i flyers, que han repartit per comerços i han embustiat pel barri, per animar els veïns a donar roba utilitzada per a Troballes, l’empresa d’inserció social de Càritas que recupera roba de segona mà i la ven a les seues botigues a preus molt econòmics. La directora del centre, Verònica Upton, indica que aquesta acció forma part del programa de treballs per a la comunitat que els estudiants porten a terme fora de l’horari lectiu. Detalla que Troballes els va explicar el seu projecte Roba Escolar, que consisteix a recollir equipament esportiu, samarretes i bates, per exemple, i afegeix que van decidir participar i ampliar la recollida a tota mena de peces de roba. Per a això, disposen de dos contenidors a l’escola, i quan acabi la campanya el dia 24, Troballes s’encarregarà de processar la roba per vendre-la als seus comerços.

Adrià París, gerent de Troballes, confia que altres col·legis s’impliquin també en aquest projecte, que inclou sensibilització als estudiants sobre la necessitat de donar un nou ús a la roba, així com de reduir els residus i respecte a les condicions en les quals es fabrica en alguns països.Daniel i Victòria, dos dels alumnes que participen en la campanya, asseguren que coneixien les botigues de Troballes perquè amb la seua família hi portaven peces quan eren més petits i asseguren que després d’aquest projecte són més conscients del valor de la roba. Remarquen que van escollir participar-hi perquè els agrada “donar-li una segona vida i ajudar les persones més necessitades”.A nivell general, un 57% de la roba que es recull als contenidors de Troballes està en bon estat per posar-la en venda. De la resta, un 36% està espatllada però es poden aprofitar botons o cremalleres i reciclar fibres o altres materials. I un 7% està tan atrotinada que es processa com a residu.