Roben dos vegades en menys d'un mes en una cafeteria de Lleida

“Fins que aquest matí no m’he trobat la porta forçada no em sentia insegura, però ara haurem de prendre mesures, perquè dos robatoris en menys d’un mes no és normal.” Així es va expressar la responsable de la cafeteria El Crostó de l’avinguda Rosa Parks, a Balàfia, que ahir de matinada va patir un nou assalt. El primer robatori va ser l’11 d’abril. Segons va explicar a aquest diari, a les 5.30 hores, quan van arribar a l’establiment, es van trobar la persiana forçada i la porta de vidre rebentada. El lladre o lladres es van emportar els diners que hi havia a la caixa i el pot amb les propines. “La primera vegada es van endur tota la caixa enregistradora i aquesta vegada van treure la capseta amb els diners”, va afegir.

Així mateix, va assenyalar que una veïna els va alertar que a l’aparcament al costat del CAP de Balàfia-Pardinyes-Secà havien trobat un passamuntanyes tirat a terra, que va ser recollit pels Mossos, així com la capseta que contenia la recaptació, buida, en un carrer proper. “En 20 anys no ens havia passat res i ara, en menys d’un mes, ens han robat dos vegades. Haurem d’adoptar mesures de seguretat i assumir un cost per una cosa que no hauria de passar”, va denunciar la responsable. Pel primer robatori, ja van detenir dos persones.

Detingut per agredir un home per robar-li el mòbil

La Guàrdia Urbana va detenir dissabte al migdia un jove acusat d’agredir un home per robar-li el mòbil al Centre Històric. Cap a les 15.45 hores, la víctima es va adreçar a una patrulla per explicar-los que hores abans l’havien agredit per robar-li, fets que va denunciar als Mossos. Tanmateix, en aquell moment va veure el seu presumpte agressor pel carrer, al carrer La Palma, i va anar a informar-ne una patrulla de la Urbana. Els agents, al fer les comprovacions, van detenir el jove per un delicte de lesions, robatori amb violència i furt.