Benvinguda als 83 nous residents dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i dels CAP

La sala d’actes de l’Arnau de Vilanova va acollir ahir l’acte de benvinguda als 83 nous residents que s’incorporen a Lleida per a la seua formació en aquest hospital, el Santa Maria i a l’Atenció Primària. Del total, 61 cursaran especialitats hospitalàries. N’hi ha 33 de diferents i aquest any s’ha sumat, com a novetat, la de psiquiatria infantil i de l’adolescència, amb un resident. La resta són 22 residents d’Atenció Familiar i Comunitària, dels quals 14 de medicina i 8 d’infermeria.

Residents en actiu actualment en aquests centres sanitaris van donar la benvinguda als seus nous companys i els van explicar els motius pels quals consideren que han encertat escollint Lleida per desenvolupar la seua carrera professional. Aquest any, residents van idear i van protagonitzar un vídeo en clau d’humor, difós a Instagram i TikTok, per animar futurs residents a triar els centres sanitaris de Lleida.