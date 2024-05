El CSIF demana el cessament de la gerent i la subdirectora de la presó de Ponent per la darrera agressió a un funcionari

detail.info.publicated acn

El sindicat CSIF ha demanat el cessament de la gerent i la subdirectora de tractament de la presó de Ponent després del darrer incident que va tenir lloc dissabte on va ser agredit un funcionari i diversos lesionats. Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la tarda, quan l'intern acabava de fer una videotrucada i se'l va acompanyar cap a la seva cel·la. Just abans d'entrar-hi, l'home, de 25 anys, es va abalançar i va propinar un cop de puny a un funcionari, que va rebre l'impacte a la caria i va necessitar atenció hospitalària. Altres funcionaris que van reduir l'agressor també haurien rebut cops i amenaces de mort. Pel sindicat, aquest incident és causa de la "incompetència" dels responsables del centre.

Segons el CSIF l'intern estava al Departament Especial de Règim Tancat per agredir un altre intern i intentar agredir funcionaris. Per tal de prevenir una escalada de la situació es va prendre la decisió de contenir-lo. Tot i això, asseguren que la subdirectora de tractament va emetre l'ordre de no immobilitzar-lo i fins i tot se li hauria ofert com a "recompensa" la possibilitat de fer una videotrucada. No hauria pogut comunicar-se i se'l va treure una altra vegada a la tarda. Va ser llavors, en tornar-lo a portar a la cel·la, que va atacar un dels funcionaris.

Pel sindicat, la manca de "resposta ferma" cap als interns violents reforça la percepció d'impunitat i incrementa les agressions. Per això creuen que una subdirectora com la que hi ha actualment a Ponent "no pot romandre ni un minut més" en aquesta posició de responsabilitat i per això denunciaran a instàncies judicials aquesta "negligència".