A judici acusat de violar la filla de la seua parella de només 10 anys

L’Audiència de Lleida té previst jutjar dimecres vinent 15 de maig un home de 38 anys acusat de violar la filla de la seua parella de només 10 anys a l’habitatge familiar a la capital del Segrià. La Fiscalia sol·licita una pena de 12 anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, el processat va iniciar una convivència amb una dona al domicili en el qual aquesta vivia amb els seus fills, una d’elles menor d’edat.

Entre el 2020 i el març del 2022, segons la Fiscalia, mentre la mare de la petita treballava, l’acusat es quedava per cuidar la nena, així com els seus germans. En aquells moments i en diverses ocasions, “per satisfer els seus instints sexuals” va començar a fer-li tocaments a la nena, primer per sobre de la roba, després retirant-la, fins que finalment va començar a penetrar-la.L’última vegada, segons l’escrit de la Fiscalia, va tenir lloc el març del 2022, moment en què la nena, que a causa dels abusos va patir trastorns alimentaris, va explicar els fets a una integradora social del seu col·legi. Així mateix, segons el Ministeri Públic, l’acusat comminava la nena a no explicar res a ningú dient-li que “era un secret entre ells dos”. Després de la denúncia, el 4 d’abril del 2022 l’acusat va ingressar en presó preventiva.A banda d’enfrontar-se a una petició de pena de 12 anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual a menor de 16 anys, la Fiscalia sol·licita que se li imposin vuit anys de llibertat vigilada una vegada complerta la condemna així com la inhabilitació per a qualsevol ofici que impliqui contacte amb menors durant 18 anys. Així mateix, demana una ordre de prohibició d’aproximació a menys de 200 metres de la víctima i de comunicació per qualsevol mitjà durant 10 anys. La Fiscalia sol·licita que l’acusat, en cas de ser condemnat, indemnitzi la menor amb 30.000 euros pels danys causats.

Una de cada tres víctimes d’abusos és nena o adolescent

■ Una de cada tres víctimes que van patir violència sexual el 2022 a les comarques lleidatanes és nena o adolescent, segons les dades recopilades pel ministeri de l’Interior de les denúncies presentades davant dels diferents cossos policials a la província. Segons aquestes xifres, aquell any es van comptabilitzar un total de 188 denúncies, de les quals 60 eren de menors. El 78% de les víctimes de delictes contra la llibertat sexual van ser dones, percentatge que s’eleva al 80% en el cas de les nenes i adolescents. Segons l’últim balanç de criminalitat d’Interior, l’any passat els cossos policials van registrar 268 casos de delictes contra la llibertat sexual a les comarques de Lleida, xifra que representa un increment del 36% respecte al 2022. Impliquen, de mitjana, cinc casos a la setmana.