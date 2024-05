Les entitats demanen més fons i menys burocràcia

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va firmar ahir els convenis de col·laboració amb la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), la Federació Catalana de Voluntariat Social i la Federació de Centres i Cases Regionals, els representants dels quals van reclamar al consistori reduir la burocràcia i rebre més fons per a les seues activitats i equipaments. Així ho va assenyalar el president de la FAV, Toni Baró, que va agrair la tasca del consistori però va sol·licitar més recursos “tant per celebrar esdeveniments i festes com per preservar dignament els centres cívics”. El president de les cases regionals, Cosme García, va destacar especial el fet de reduir la burocràcia de les administracions i va demanar recuperar les pubilles i hereus. El president dels voluntaris, Ramon Farré, va demanar a la Paeria que defensi la tasca i la continuïtat d’entitats com la seua.