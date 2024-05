Moreno erigeix des de Lleida el PP com l’"únic vot" que no apuntalarà projectes independentistes

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha erigit aquest dimecres el PP com l’"únic vot" que no servirà per apuntalar projectes independentistes després de les eleccions catalanes del 12 de maig. "El vot útil és el vot clar, transparent, honest. I l’únic vot que no servirà, sota cap concepte, per apuntalar projectes independentistes, rupturistes i per aïllar Catalunya de la resta de la ciutadania espanyola i europea és el vot al PP", ha sostingut després de visitar la Casa d’Andalusia a Lleida, juntament amb la cap de llista de la demarcació, Montse Berenguer.

Després de defensar que Catalunya pot tenir un nou model de gestió, convivència i futur, ha assegurat que "quan es treballa, quan s’esforça i quan es posa les persones per sobre de projectes de vegades utòpics, absolutament utòpics i ideològics, al final les coses funcionen". "Davant els governs dels embolics, que ja Catalunya ha tingut molts embolics, el govern de la tranquil·litat i de la serenitat" és el que, segons el seu parer, lideraria el PP, ha dit. I és que, segons Moreno, "els miracles existeixen en política gràcies a la voluntat majoritària dels ciutadans" perquè ell va aconseguir desbancar els governs del PSOE que havien governat tradicionalment a Andalusia.

A més de recalcar que Andalusia estima Catalunya, ha afegit que el millor "per a aquesta terra és tenir un govern assenyat, un govern que generi serenitat en els ciutadans, que generi seguretat jurídica i estabilitat política."