La recaptació dels busos urbans de Lleida només cobreix el 40% del seu cost

El servei d’autobusos urbans va recaptar 3.247.843 euros l’any passat, una xifra notablement superior als 2.644.135 del 2022 però que només assoleix el 40,1% del seu cost. La Paeria preveia una transferència corrent de 7,4 milions a l’empresa concessionària Moventis en el pressupost del 2023, però les despeses autoritzades van ascendir fins als 8.091.057 euros, segons consta en la liquidació pressupostària.

En la comissió de seguiment del transport públic d’ahir, l’ajuntament va confirmar que l’any passat es van recuperar les xifres d’usuaris d’abans de la pandèmia, gràcies als més de 6,3 milions de viatgers que van utilitzar alguna de les 12 línies i el bus turístic. Van ser 1,2 milions més que el 2022.

El gerent de Moventis, Carles Soldevilla, va celebrar l’augment d’usuaris i va explicar que en part es deu a les bonificacions del 30% dels abonaments per la Generalitat, i del 20% de la Paeria. Va assenyalar també que un 39,5% dels viatgers va agafar el bus gratis: els usuaris de les targetes T-temps (majors de 65 anys), T-16 (menors de 16), i d’altres títols més personalitzats. També va explicar que està previst que al juny arribin 5 nous autobusos elèctrics, als quals se’n sumaran 3 a finals d’any.

El president del comitè d’empresa, Paco Morales, va afirmar que el primer trimestre d’aquest 2024 dibuixa una perspectiva d’un augment d’usuaris encara més gran, i va assenyalar que l’L6 i l’L2 són les principals línies amb què hi ha problemes de mobilitat, a causa de les obres del carril bici a Rovira Roure.

L’edil de Mobilitat, Cristina Morón, va detallar que l’L7 va ser la més utilitzada l’any passat (1.775.880 usuaris), seguida de l’L6 (923.781). Així mateix, va destacar que el taxi a demanda de l’Horta va assolir una xifra rècord amb 10.226 serveis, mentre que l’any 2023 van ser 7.826.

Deu usuaris diaris de mitjana al bus directe de Magraners

■ El nou servei de bus llançadora entre Magraners i l’estació de Renfe, que es va estrenar el passat 2 d’abril, ha estat utilitzat durant el primer mes per una mitjana de deu persones cada dia laborable. La Paeria i Moventis afirmen que continuaran fent difusió d’aquesta nova línia, “que té com a objectiu facilitar als veïns d’aquest barri l’arribada al centre de la ciutat sense parades i en només 10 minuts”. Soldevilla va valorar que una nova línia “no es consolida ni en un mes ni en dos, per la qual cosa reforçarem la comunicació al barri”. Va explicar que la freqüència de la línia que passa per Magraners és alta, de 12 minuts, i els veïns ja hi estan acostumats. Morales va afegir que “pot ser que els veïns encara no la coneguin prou, se li ha de donar més temps”.