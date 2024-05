CCOO alerta del risc de col·lapse en l'atenció al públic de Trànsit per la imminent sortida del personal interí

detail.info.publicated RedacciÓ

CCOO alerta que la finalització de 150 contractes de personal interí aquest mes de maig posa en risc l'atenció a la ciutadania en les oficines de la Direcció General de Trànsit. Assenyala, a més, que es manté el problema estructural de la falta de personal, ja que es mantenen vacants gairebé el 50% de les places en l'organisme encarregat, entre altres funcions, de vetllar per la seguretat viària.

El sindicat incideix en el fet que la falta de personal en llocs d'atenció directa al públic suposa que sense el personal interí gairebé el 70% de les persones que tracta d'obtenir cita prèvia no l'aconsegueix, xifra que augmenta fins al 75% en algunes províncies i que ascendeix al 91% quan es tracta del tràmit de canvi de llicència, segons dades proporcionades pel mateix organisme.

En el cas de Catalunya, s’afronta la demanda ciutadana amb un 74% de vacants en la Prefectura de Girona, el 70% a Tarragona, 66% a Lleida i a la província de Barcelona, un 60% en l'oficina local de Sabadell i un 57% en la Prefectura Provincial. Segons les dades de Trànsit, el 40% de les províncies compta amb menys de la meitat de la plantilla en les oficines d'atenció al públic. Això s'agreuja en territoris i oficines com les de Madrid, Terol, Navarra, Alcorcón, Ceuta, Guipúscoa, Lugo o Toledo, en les quals sense el personal interí per les vacants tornaran a estar entorn al 70%, i arribaran a superar el 80% a Eivissa o els Serveis Centrals.

Fa ja un any des que el ministre de l'Interior anunciés en seu parlamentària que s'estava negociant amb el llavors Ministeri d'Hisenda i Funció Pública un augment sensible del nombre d'efectius de la DGT i un pla econòmic de xoc. "Dels 550 contractes temporals que el ministre va comprometre per a reforçar la plantilla van acabar materialitzant-se tan sols 250, 100 sobre llocs vacants i 150 operadors i operadores d'informació per acumulació de tasques, únicament per nou mesos. Del pla econòmic encara no tenim cap notícia", assenyala Fernando García, secretari general de CCOO en el Ministeri de l'Interior.

CCOO ja va qualificar aquesta mesura com a insuficient per a un organisme que abasta la totalitat del territori nacional i que incrementa progressivament els llocs desocupats des de fa anys, que ja són gairebé 1.700. "Es tracta d'un pegat que no cobreix les necessitats reals de Trànsit i de la ciutadania. La sortida del personal interí amb l'estiu molt a la vora, sent el període estival un dels pics habituals d'augment en les gestions demandades i les operacions per l'alt volum de desplaçaments, tornarà a posar en una situació de conflicte i de col·lapse a aquestes oficines", recalca García.

"Si no es mantenen aquests contractes temporals i es reforça amb caràcter estructural a l'organisme, perilla l'atenció a la ciutadania, i amb això els tràmits d'exàmens, llicències i permisos de conducció, matriculacions o transferències de vehicles, entre altres", avisa García.