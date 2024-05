L'Audiència de Lleida jutja un home acusat de maltractar, coaccionar i violar la seva parella l'any 2021

detail.info.publicated acn

L'Audiència de Lleida jutja aquest dijous un home acusat de maltractar, coaccionar i agredir sexualment a la seva parella, l'octubre de 2021. La denunciant ha declarat que l'home volia gravar-la nua o seminua en vídeo i si no accedia a les seves peticions la violava. Els fets es van repetir en més d'una ocasió, ha dit la dona, durant el mes i mig que van sortir junts. Les psicològues de l'EATAV han declarat durant la vista que el relat de la denunciant presenta "molts indicadors" de violència de gènere en la relació entre tots dos, amb "algun episodi" d'agressió sexual. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 12 i 17 anys de presó respectivament per a l'acusat, que ha negat els fets.

La dona ha explicat que al principi de la relació estava "molt enamorada" de l'acusat, però després va "canviar" i va començar a ser "violent amb mi i a insultar-me". Així, ha explicat que, el 28 d'octubre de 2021, estava a soles a casa amb l'home. Aleshores, aquest va llançar-la damunt del llit de l'habitació i després la va penetrar contra la seva voluntat. En acabat, l'acusat li va dir que "si no fas el vídeo, et passarà això", ha declarat. Segons la dona, l'home va actuar així "més d'un cop" durant el mes i mig que van ser parella.

L'endemà, tots dos van anar amb cotxe fins a la Serra de Mollerussa per passejar per la zona. La dona ha indicat que l'home va exigir-li novament gravar-la en un vídeo de caràcter sexual, però ella s'hi va negar. Davant la seva negativa, l'acusat li va prendre el seu mòbil i se'n va anar amb el cotxe durant cinc minuts. Quan va tornar, la dona ha explicat que es va deixar gravar amb roba interior perquè si s'hagués negat no li tornava el mòbil, es quedava sola allí i no tenia vehicle.

Finalment, el 30 d'octubre, la dona va trucar als Mossos davant un nou episodi "agressiu" de l'home. Després van posar fi a la seva relació com a parella. La dona va presentar denunciar davant la policia el 4 novembre. "Vaig tardar uns dies a denunciar perquè vaig col·lapsar. A més, ell era violent i molt mala persona quan es ficava violent. Tenia por", ha expressat.

Les psicòlogues de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) han declarat durant el judici que la dona pateix un retard mental lleu, que la fa "vulnerable" i "no la veiem capaç de fabular". Així, han considerat que el seu relat "té molts indicadors" que són "compatibles" amb una relació de "violència de gènere, amb algun episodi d'agressió sexual".

Per la seva part, l'acusat ha negat els fets. En primer lloc, ha dit que "no la vaig veure" el dia 28 d'octubre, quan se l'acusa de violar-la al llit. Pel que fa a l'incident de la Serra, ha defensat que no va obligar-la a fer el vídeo eròtic i que va ser ella qui ho va demanar. "Es veu que ho fa voluntàriament", ha manifestat. També ha negat que la colpegés per mantenir relacions sexuals i que "el sexe sempre va ser consentit". Respecte a les acusacions, l'home ha dit que quan va saber de la denúncia "estava en xoc, em semblava molt fort que m'acusessin d'alguna cosa que no havia fet".

D'altra banda, els Mossos que es van encarregar del buidatge del mòbil de l'acusat han explicat que van analitzar més milers de fotografies i vídeos del dispositiu, dels quals en només "un" apareixia la denunciant gravada amb caràcter sexual. Concretament, la denunciant apareixia, segons els agents, fent un ball de manera "alegre" amb roba interior a la Serra. Tanmateix, els mossos han dit que no es pot descartar que s'eliminés contingut gràfic del mòbil abans de ser comissat i que no el poguessin recuperar.

Amb tot, la Fiscalia demana 12 anys de presó per a l'acusat pels delictes d'agressió sexual (10 anys), coaccions (1) i maltractament (1). L'acusació particular eleva la pena fins als 17 anys, ja que pel primer delicte demana 15 anys i manté un any per als altres dos. La defensa ha demanat l'absolució del seu representat.