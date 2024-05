Un projecte de planta solar de 10 ha a l'Horta de Lleida genera oposició veïnal

El Diari Oficial de la Generalitat va publicar dilluns l’anunci d’exposició pública d’un projecte per construir un parc solar de 9.044 plaques fotovoltaiques a la partida de Vinatesa, que estaria connectada a través d’una línia soterrada de 4,7 quilòmetres amb la subestació d’Albatàrrec. Una instal·lació pressupostada en 5.437.013,73 euros promoguda per l’empresa Aveolia SL i que, si es materialitza, seria el segon parc solar més gran de la capital després que l’estiu passat se n’instal·lés un altre a la partida de Balàfia amb 9.906 plaques. Tanmateix, el projecte ha posat en peu de guerra els veïns de l’Horta, que porten anys denunciant que aquestes instal·lacions en terrenys agrícoles “destrossen el territori” i la plataforma d’afectats contra la MAT ha presentat un recurs d’alçada per aturar-ne la tramitació.

El seu president, Adrià Drago, va assenyalar que “implementar un parc solar d’aquesta mida, unes 10 hectàrees, és un despropòsit i no és l’únic, ja que ara hi ha entre tres i quatre projectes tramitant-se que destrossarien sòl agrícola. Ens omplim la boca que cal promoure productes de proximitat, però utilitzem terrenys aptes per a això per fer aquestes instal·lacions, és un disbarat”. La plataforma mantindrà una reunió amb els veïns el dissabte 18 per informar del recurs que han presentat, i l’endemà faran una caminada popular per mostrar la zona en la qual es vol construir el parc.

Per la seua part, el president de la comissió de la Federació Veïnal de l’Horta, Francesc Montardit, va mostrar el seu suport a la plataforma i la seua preocupació per com les administracions estan tramitant aquests projectes, que veu “un despropòsit i nocius” per a l’Horta. Va assenyalar que “no fa falta tanta legislació” per autoritzar o no aquests parcs, “sinó sentit comú”.Al febrer també es va tramitar un projecte d’una planta solar amb 5.130 plaques a Magraners que va generar el rebuig dels veïns i de l’ajuntament, que va reclamar que aquestes instal·lacions estiguin allunyades de les zones poblades.