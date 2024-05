La tapa metàl·lica d’una arqueta d’una companyia de telecomunicacions situada en un pas elevat per a vianants al carrer del Bisbe, just davant de la plaça de l’església de Sant Llorenç, està enfonsada diversos centímetres. Un veí va destacar que porta així des de fa ja diversos dies i que suposa un perill per als vianants, que hi poden entrepussar.