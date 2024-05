El planter de la tecnologia

Analitzar l’òrbita d’un exoplaneta, excavadores fetes amb impressores 3D o un sistema de reg que es pot controlar amb el telèfon mòbil són alguns dels 40 projectes que 250 alumnes d’una dotzena de centres de Lleida i la Franja van presentar ahir en el XXI Mercat de la Tecnologia que l’Institut de Ciències de l’Educació i la Universitat de Lleida van celebrar al campus de Cappont. Una jornada en què van participar 1.450 estudiants en què, a més d’exposar els seus projectes fets al llarg del curs, van assistir a tallers en els quals la intel·ligència artificial (IA) era la protagonista per incentivar les vocacions tecnològiques.

Alguns d’aquests tallers consistien a observar el sol de forma directa amb un telescopi d’última generació que detecta objectes celestes mitjançant algoritmes generats per la IA, o aprendre com aquesta tecnologia genera imatges que podrien confondre’s amb fotografies reals. A més dels tallers, també hi va haver una xarrada sobre l’impacte dels robots en les professions del futur a càrrec de Josep Plassa, de l’empresa Omron España, i un altre del director del programa Dinàmiks de TV3, Dani Jiménez, que va explicar el funcionament de la IA mitjançant algoritmes.Un dels projectes que s’exposaven al vestíbul de l’Escola Politècnica Superior va ser el dels alumnes del centre de formació Santa Agatòclia de Mequinensa, que era un circuit de llums led de diferents colors que es movien mitjançant uns polsadors perquè els assistents fessin curses entre ells. D’altra banda, alumnes de l’institut Francesc Ribalta de Solsona van elaborar pales i excavadores automàtiques creades mitjançant impressores 3D.