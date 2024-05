Tot el personal de la xarxa sanitària pública haurà de conèixer el català

Tots els centres sanitaris de la xarxa pública catalana hauran de tenir un pla de gestió lingüística per atendre els usuaris en la llengua oficial de Catalunya que aquests triïn, per la qual cosa els seus professionals hauran de conèixer el català. Així ho estableix una instrucció aprovada pel departament de Salut que té l’objectiu de “preservar els drets lingüístics de la ciutadania”.

El text recull que les entitats proveïdores de serveis sanitaris del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) i els seus professionals han “de garantir sempre” l’ús lingüístic que salvaguardi millor la seua salut. Alguns centres SISCAT a Lleida són els hospitals Santa Maria, del Pallars (Tremp), de la Seu i Mi NovAliança. Fins ara, el coneixement del català només era obligat per al personal de l’Institut Català de la Salut (ICS).La norma no inclou l’aranès a la Val d’Aran, arran de la transferència de competències de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat. De fet, el Conselh desconeixia ahir aquesta instrucció, que assenyala que correspon a l’administració sanitària facilitar els mitjans i condicions adequades per capacitar el personal que temporalment no disposi dels coneixements lingüístics necessaris. Alhora, indica que les entitats proveïdores –i el departament en darrer terme– hauran de fer un seguiment de l’aplicació d’aquestes directrius, el compliment de les quals avaluaran cada any.El pla contempla un diagnòstic de la situació lingüística del centre, els objectius, la formació necessària per al personal del centre i mesures per fomentar l’ús del català. També recollirà mesures de seguiment del pla, a més d’un sistema de gestió de les queixes en matèria lingüística i de les accions correctores adoptades. Salut contractarà dotze professionals per acompanyar els centres a desplegar i complir la instrucció.El departament justifica la necessitat de la mesura perquè “la bona comunicació és un component fonamental de l’atenció sanitària i una de les garanties de la seua qualitat”, així com que “és un element determinant de la seguretat dels pacients”. Argumenta que “una comunicació satisfactòria implica relacionar-se amb el pacient en la llengua en què se senti més confortable”.La instrucció de Salut, que va arribar a poc més de 48 hores de les eleccions al Parlament, entrarà en vigor aquest 3 de juny.