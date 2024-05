La UdL provarà amb 56 persones si el seu ordi enriquit millora la salut

La Universitat de Lleida-Agrotecnio i l'Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida provaran en persones els efectes sobre la salut de diversos genotips d'ordi que ha creat, rica en fibra i polifenols. Busquen voluntaris que consumeixin 60 grams al dia durant 5 setmanes, per estudiar sobretot el seu efecte sobre el sistema immune i la microbiota.

Els grups d’investigació de Fisiologia de Cultius i de Compostos Bioactius dels Aliments de la Universitat de Lleida-Agrotecnio i l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida estan desenvolupant el projecte Innobar, finançat pel ministeri de Ciència i Innovació, que estudia l’efecte sobre la salut de nous genotips d’ordi rics en fibra i polifenols, creats pel primer grup (hi treballa des del 2003). També hi col·labora l’empresa Llavors Batlle de Bell-lloc d’Urgell. S’han desenvolupat diversos tipus d’ordi amb la característica distintiva de tenir una coberta de color porprat i alts nivells de polifenols, concretament d’antocianines.

El seu objectiu ara és avaluar el seu efecte sobre el sistema immune, la microbiota intestinal i la inflamació, vinculats a moltes malalties cròniques. Per a això, els investigadors necessiten 56 voluntaris que incloguin en la seua dieta els productes que han elaborat amb aquest ordi en format cereals d’esmorzar (en tenen tres de diferents). Han de consumir 60 grams al dia, en una sola presa o repartits, i s’avaluarà de quina manera modulen la microbiota intestinal i els marcadors d’immunitat i inflamació. Sota la coordinació de la investigadora i dietista-nutricionista Laura Rubió, s’examinaran els resultats i es compararan amb un grup de control que consumirà blat. En concret, busquen persones de 25 a 65 anys amb algun factor de risc cardiometabòlic, com sobrepès o obesitat, colesterol alt o pressió arterial elevada. Per ara tenen ja una trentena de voluntaris i els interessats poden trucar al telèfon 973 706 480 o enviar un email a engracia.cortijo@udl.cat. L’estudi començarà la setmana vinent, en durarà cinc i els participants hauran d’acudir a l’IRBLleida a l’inici i al final, on se’ls farà una visita i una analítica i hauran de proporcionar una mostra d’excrements.

Segons les investigadors principals del projecte, Marian Moralejo i Maria Paz Romero, “l’ordi, malgrat ser un cereal produït majoritàriament per a consum animal al nostre territori, està guanyant una renovada atenció com a ingredient a la producció d’aliments saludables a causa del seu alt valor nutritiu i les propietats funcionals dels seus components bioactius”. Subratllen que l’ordi destaca entre els cereals pel seu alt contingut en fibra soluble de tipus beta-glucans, que tenen un reconegut efecte sobre la reducció de l’índex glucèmic i la reducció del colesterol avalat per l’Agència Europea de Seguretat Alimentària. Afegeixen que recentment s’ha descrit la seua capacitat prebiòtica i de modular la microbiota intestinal i que els polifenols de l’ordi també tenen potencial prebiòtic. “Si bé és àmpliament reconeguda la importància que té la fibra, els polifenols podrien tenir un paper igualment rellevant, o fins i tot més, en la regulació de la microbiota intestinal”, apunta Rubió.

Oportunitat de diversificació del sector agroalimentari

Els investigadors creuen que aquest projecte, a més de generar coneixement, permetrà reforçar el sector agroalimentari dels cereals, millorant la competitivitat i creant oportunitats de creixement i diversificació. La mateixa Universitat de Lleida ja ha desenvolupat altres nous productes alimentaris rics en compostos bioactius, com oli d’oliva ric en polifenols o varietats de poma de polpa roja riques en antocianines.