Fre a crear places docents 'a mida' el curs que ve

La conselleria d’Educació ha enviat una instrucció als centres educatius públics que determina que el curs vinent no podran crear més places perfilades, és a dir, les que tenen unes característiques concretes proposades per les direccions dels col·legis o instituts. La denominació específica d’aquestes places és “llocs de treball específic amb perfil professional vinculat al projecte educatiu de centre” i en aquests casos els directors contracten directament els docents que les ocupen. En general, els sindicats veuen arbitràries aquest tipus de places al considerar que no es prima l’antiguitat ni els mèrits dels candidats sinó que són elegits “a dit”. En canvi, directors de centres defensen que són positives per reforçar l’aplicació del seu projecte educatiu.

En tot cas, Educació no permet crear de noves a partir del pròxim curs, encara que això no significa que les actuals desapareguin ni que no es puguin renovar. D’aquesta manera, si un docent que n’ocupa alguna es jubila o se’n va, la direcció en podrà contractar directament un altre que consideri que compleix el perfil, sense recórrer a la borsa d’interins. Aquesta mesura ha creat polèmica entre els defensors i detractors de les places perfilades. La norma que les va validar data de fa una dècada i a tot Catalunya gairebé un deu per cent dels docents han estat contractats a través d’aquesta via.