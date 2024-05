Veïns de tres blocs del barri de la Bordeta de Lleida denuncien que okupes els hi roben

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els veïns d’una comunitat de 52 pisos distribuïts en tres blocs dels números 2 i 4 del carrer Sant Agustí, a la Bordeta, denuncien que diverses persones que van intentar okupar pisos buits de la comunitat fa més de sis mesos que destrossen les portes d’accés a les escales des del carrer, així com les dels trasters, per robar el que es troben a l’interior.

Així, afirmen que s’han emportat diverses bicicletes i eines, i que els afectats han hagut de deixar els trasters buits. “Hem trucat a la policia sempre que els hem vist, però mai no els hem pogut retenir i sempre se n’han anat abans que arribessin els Mossos”, lamenta una portaveu de la comunitat. “Tenim la sensació que trencaran qualsevol porta que posem”, també afegeix.Així mateix, asseguren que entre tots els veïns d’una escala van haver de costejar una porta antiokupes per a un pis que seria propietat d’una immobiliària. Per la seua banda, una de les afectades explica que el pis està connectat per dins amb el contigu, la porta d’accés del qual sí que va ser blindada per la immobiliària. “Només reconeixen com a seu el tercer primera, però en les escriptures consta que està connectat al tercer segona com un únic pis de 150 metres quadrats, a més que només hi ha un comptador de llum i de gas”, afirma una veïna. “Entre la porta i les diferents reparacions i el canvi, ens hem pogut arribar a gastar més de 1.000 euros”, lamenta.D’altra banda, els veïns de la comunitat també denuncien que, després d’un intent d’okupació, es va quedar oberta la finestra d’un pis per la qual entren constantment coloms. “Entren i es moren dins perquè no poden sortir, i deixen brutícia i una olor molt forta”, expliquen els veïns.