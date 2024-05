Perdonen un deute de més de 400.000 euros a una veïna del Segrià endeutada pel seu negoci

detail.info.publicated Redacció

El Jutjat de Primera Instància número 6 de Lleida ha perdonat un deute de 415.735,94 euros a una veïna del Segrià que s’ha acollit a la Llei de la Segona Oportunitat. El seu endeutament es remunta a fa anys i va ser en augment a causa del trasllat i obres a l’ampliació del seu negoci de decoració i floristeria. A més, la seua situació d’insolvència també es va veure agreujada per la pandèmia del Covid-19.?

Quant als fets, aquests es remunten a uns 15 anys enrere, quan la dona va obrir la seua primera botiga de decoració en una població propera a la capital del Segrià. El negoci anava bé, per la qual cosa al cap de tres anys va decidir traslladar-se a un local més gran, que es trobava als baixos d’on vivien els seus pares i havia d’adequar-se per destinar-lo al negoci. El 2007 va prendre la decisió de traslladar-se a un altre local, una nau de 300 metres quadrats. "En aquella època vaig tenir el meu fill, per la qual cosa per realitzar les obres en aquesta nova ubicació vaig sol·licitar un ICO que es va acabar transformant en una nova hipoteca. Facturava molts diners, ja que hi havia moltes vendes tant de decoració com de floristeria, però sense adonar-me’n, entre hipoteques i préstecs, la xifra del deute s’anava incrementant," comenta.?

Així mateix, matisa que "va coincidir en un moment en què, a causa dels canvis i absorció entre bancs les condicions de tot el que tenia contractat van començar a canviar i això va acabar en una situació molt complicada". Tot es va tornar encara més complicat abans de la pandèmia del Covid-19, "quan les vendes van començar a caure en picat", raó per la qual, malgrat la gran inversió que havia realitzat a l’esmentada nau, "la vaig tancar i em vaig traslladar de nou al local de l’edifici on residien els meus pares per intentar reconduir la situació i reduir les despeses".

Marta Bergadà, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Asociados, explica que el seu client "a tota hora va intentar pagar el que se li exigia. Però va arribar un moment que no va poder més, ja que estava amb l’aigua fins al coll. De fet, es va veure en immersa en la mateixa situació que molts altres empresaris que ho van passar tan malament a causa de les restriccions i el descens dràstic de clients".