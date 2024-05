Els barris de Lleida amb més i menys participació a les eleccions a Catalunya

Les seus electorals que menys participació van registrar a la ciutat de Lleida van ser les de Santa Maria de Gardeny a la Mariola (23,22%); el centre cívic de l’Ereta del Centre Històric (35,58%) i l’escola Magí Morera també de la Mariola (39,12%). Per contra, on hi va haver més participació van ser a la facultat d’Agrònoms de Ciutat Jardí (68,64%), Joc de la Bola (65,76%) i el del Servei Català de la Salut de Zona Alta (64%).