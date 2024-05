Primers treballs per construir a la fi la nova estació d'autobusos

El departament de Territori va iniciar ahir els primers treballs per a la nova estació d’autobusos de la ciutat de Lleida, les obres dels quals van ser adjudicades a Copisa Constructora el mes de desembre passat amb un pressupost de 36,6 milions, finançats amb fons Next Generation. Operaris van col·locar el cartell que anuncia la nova terminal, que s’edificarà a l’entorn de l’antiga farinera La Meta i els Docs, al costat de l’estació de trens, i també van instal·lar un mòdul prefabricat.

Entre els primers treballs també hi ha prevista la senyalització dels accessos i d’itineraris per als vianants o la reubicació de la parada d’autobús, així com proteccions de diversos elements dels Docs, treballs topogràfics i geotècnics i neteja i desbrossament de les zones exteriors. Així mateix, dilluns vinent es tancarà l’aparcament de la zona blava del carrer Príncep de Viana i, com a alternativa, el pàrquing soterrat de l’estació de Renfe oferirà quinze minuts gratuïts.La nova estació tindrà 28 andanes i ocuparà una superfície d’11.600 metres quadrats i les obres tenen un termini d’execució de vint-i-dos mesos, de manera que haurien d’estar llestes el març de l’any 2026. Substituirà l’antiga, ubicada al carrer Saracíbar, que data dels anys seixanta, ha quedat obsoleta i ara només és un baixador. Lleida registra anualment 1,4 milions de viatgers en més de 120 línies de bus, entre trajectes a Catalunya, la resta de l’Estat i fins i tot internacionals.La junta de govern local va aprovar divendres, en una sessió extraordinària i urgent, la modificació del projecte de reparcel·lació dels terreny on es preveu edificar la nova estació. Era l’últim pas perquè Paeria i Generalitat disposessin de la titularitat de la parcel·la i poder començar d’aquesta manera les obres de l’estació, que van ser adjudicades fa gairebé cinc mesos. El tràmit va ser possible gracias a la venda del magatzem dels Docs per part de la família Figuerola a una firma vinculada al grup Vall Companys, que és propietària de la farinera la Meta i va cedir els terrenys al Govern a canvi d’un solar edificable a la zona de Copa d’Or.