Sostreuen 4 escopetes en l'enèsim robatori en un habitatge de l'Horta

Els Mossos d’Esquadra investiguen dos nous robatoris en cases de l’Horta. Els dos casos es van registrar entre dissabte a la nit i diumenge a la matinada en cases de la partida Marimunt i en un dels habitatges els lladres van sostreure un armer que contenia quatre escopetes, segons ha pogut saber aquest diari. També es van emportar diners, joies i aparells electrònics.

El primer dels robatoris es va cometre dissabte a la nit. Els lladres van forçar una finestra per accedir a l’interior. Van arrancar un armer que estava clavat en una paret i el van llançar per la finestra. A l’interior hi havia quatre armes llargues. Entre dos i tres hores després es va produir un altre robatori en un domicili de la mateixa partida. Van sostreure diners, joies i un ordinador, entre altres aparells. Les càmeres de seguretat de la casa van gravar com dos individus encaputxats van accedir per una de les finestres. Els Mossos d’Esquadra no descarten que hagin estat comesos pel mateix grup de persones.Val a recordar que la setmana passada es van denunciar altres casos a Grealó i Quatre Pilans. Dimecres a la nit lladres van entrar en una casa de Quatre Pilans mentre els propietaris, un matrimoni d’edat avançada, es trobaven a dins. Els amos van assenyalar que els havien adormit, també el seu gos, perquè no es van assabentar de la intrusió fins al matí següent, com va avançar SEGRE. Els veïns, que han fet un sometent (vegeu el desglossament), també relacionen un incendi divendres a la matinada en una casa de Quatre Pilans amb els robatoris.

Sometent de veïns de Grealó i Quatre Pilans

Veïns de les partides de Grealó i Quatre Pilans van fer la nit de dissabte passat un sometent davant dels robatoris que hi va haver la setmana passada a diverses cases d’aquestes partides de l’Horta. Mesos enrere també ho van fer els de Marimunt. David Poca, de l’Associació de Veïns de Grealó i Quatre Pilans, va afirmar que “ens sentim totalment desprotegits i desemparats. No ens agrada haver de sortir en sometent, perquè no és feina dels veïns fer-ho, però no tenim alternativa”, va lamentar. Així mateix, va afegir que s’estan plantejant contractar seguretat privada. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància. Tant la Paeria com els Mossos desaconsellen fer aquestes patrulles pel risc que pot comportar per als mateixos veïns. El cap de setmana passat, fonts municipals van assenyalar que es reforçaria la vigilància en aquestes partides i la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Cristina Morón, es va posar en contacte amb els veïns. Així mateix, va demanar als Mossos que enviessin alguna dotació.Val a recordar que la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) té previst iniciar una recollida de firmes per exigir penes més dures per als lladres.