La UdL revela que jueus de Lleida van menjar gats i gossos per viure

Un estudi liderat per la Universitat de Lleida (UdL), en col·laboració amb la Institució Milà i Fontanals i l’àrea d’Arqueologia de la Paeria, constata que la població del barri jueu de Lleida, la Cuirassa, va consumir gats, gossos i èquids després de la revolta antisemita d’agost del 1391 (coneguda com pogrom) per poder subsistir. Els resultats han estat publicats a la revista International Journal of Osteoarchaeology. El grup d’Investigació Prehistòrica, encapçalat per Ariadna Nieto-Espinet, va estudiar 1.605 restes òssies d’animals, un 56,5% corresponents a etapes anteriors a l’assalt del barri. Va corroborar que a la dieta dels jueus predominaven ovelles i cabres, especialment les extremitats posteriors, i va trobar marques de carnisseria en ossos que suggereixen que seguien els preceptes religiosos en el seu sacrifici. I va constatar que les primeres restes de gat, gos i èquid van aparèixer en els nivells formats després dels atacs, alguns amb marques de tall, possibles evidències d’ebullició i en un cas amb marques de mossegades d’incisius humans.