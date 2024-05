Els psicòlegs veuen creïble el relat d'una nena que afirma que va ser violada per la parella de la seva mare a Lleida

detail.info.publicated acn

L'Audiència de Lleida ha jutjat un home acusat de violar la filla de la seva parella entre els anys 2020 i 2022. La sala ha escoltat la declaració que la nena va fer davant l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) després que es denunciessin els fets. La menor relata que tenia 9 anys quan l'acusat va començar a tocar-li la vagina i després a penetrar-la reiteradament. Segons el seu relat, el qual els psicòlegs veuen creïble, els fets tenien lloc majoritàriament quan es quedava sola amb l'acusat al domicili familiar. Fins i tot, es va fer proves d'embaràs a petició de l'home, ha afegit. L'acusat, que s'enfronta a fins a 15 anys de presó, ha defensat que els fets no van tenir lloc perquè "ni convivia ni mai em vaig quedar a soles amb la nena".

Poc abans de denunciar els fets, la nena patia problemes d'alimentació -menjava poc o gens- i la van citar amb la psicòloga en pràctiques del centre escolar on estudiava. Durant l'entrevista, la menor va explicar que tenia problemes a casa perquè la seva mare i la parella d'aquesta discutien molt i també va verbalitzar que havien abusat d'ella. La psicòloga que la va atendre ha declarat en el judici que la nena "estava trista i nerviosa" quan li va revelar el succeït.

Així mateix, la mare de la nena ha indicat a la sala que va començar a percebre que la seva filla patia aquests problemes alimentaris i també estava "trista i agressiva amb els nens", fins que un dia li va explicar part dels fets. Després es va presentar la denúncia a la policia, que van detenir l'acusat i el 4 d'abril de 2022 va ingressar temporalment a presó.

En aquest sentit, l'Audiència de Lleida ha reproduït la prova preconstituïda consistent en la declaració que la nena va fer als psicòlegs de l'EATAV. En el relat, la menor explica que els fets jutjats van tenir lloc al domicili de Lleida on vivia amb la seva mare, entre 2020 i el març de 2022. Així, detalla que l'home va començar a tocar-li la vagina amb els dits i després va començar a "posar el penis" també. Això li provocava dolor "a les parts íntimes" durant dies, però no ho va explicar abans perquè tenia "por". També ha detallat com es va fer proves d'embaràs a petició de l'acusat després d'uns mesos en els quals no li va baixar la regla.

Els psicòlegs de l'EATAV que la van atendre han considerat que el relat de la nena té "molts elements propis d'un abús intrafamiliar" i cap indici de "fabulació o suggestió", per la qual cosa han donat veracitat als fets que relata. Així mateix, una prova mèdica feta a la nena després de sortir a la llum el cas va revelar que el seu himen estava "aparentment no íntegre".

Per la seva banda, l'acusat ha defensat que treballava, molts cops fora de Lleida, i ni convivia amb la seva parella ni es va quedar a soles amb la seva filla, tal com denuncia la nena. "La veritat que no sé per què m'ha denunciat", ha expressat, a preguntes de la fiscal.

Amb tot, la fiscalia considera que ha quedat provat que l'home va agredir sexualment de manera continuada a la nena. Així, demana per a l'acusat 12 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat i 8 anys de llibertat vigilada.

A més, sol·licita que l'home no es pugui acostar a menys de 200 metres de la menor o comunicar-s'hi durant 10 anys i la inhabilitació per exercir qualsevol professió que impliqui contacte amb menors durant 18 anys. També demana que indemnitzi la menor amb uns 30.000 euros pels danys causats.

Per la seva part, l'acusació particular considera provats també els fets i eleva la pena de presó fins als 15 anys. D'acord amb la fiscal, l'advocada considera que el relat de la denunciant és "coherent, versemblant i progressiu" i assenyala que durant el judici "no s'ha aportat cap prova" que acrediti que l'acusat no convivia amb la menor en aquella època.

En aquest sentit, l'advocat de la defensa ha demanat l'absolució del seu representat perquè considera que falten "proves objectives per donar veracitat al relat de la noia", més enllà de la declaració dels psicòlegs.