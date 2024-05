Els taxis de Lleida són els cinquens més cars de l'Estat, segons Facua

Un estudi de Facua-Consumidores en Acción situa els taxis de Lleida com els cinquens més cars de totes les capitals de província i principals ciutats de l’Estat. Així ho constata després d’analitzar les tarifes diürnes, nocturnes i de cap de setmana en trajectes d’un quilòmetre, cinc i deu, atorgant als taxis de Lleida una valoració de 60 punts, que només superen Sant Sebastià, Ourense, Vitòria i Lugo.

L’estudi apunta que el cost d’una carrera mínima a Lleida de dia costa 5,18 euros, per la qual cosa seria el segon més car de l’Estat només al darrere de Sant Sebastià. D’altra banda, la carrera mínima nocturna, de cap de setmana i dies festius és de 6,11 euros, per la qual cosa seria la cinquena més elevada de les ciutats analitzades, darrere de Sant Sebastià, València, Oviedo i Gijón. Per als viatges de cinc quilòmetres, la tarifa diürna és de 8,32 euros i la de nit i festius puja fins als 9,97. Finalment, per als viatges de deu quilòmetres el cost és de 13,82 euros en laborable, mentre que a la nit, els caps de setmana i els dies festius és de 16,77.Sobre això, el president de Tele Ràdio Taxi Lleida, David Olmedo, va indicar que “en aquests estudis sempre sortim al top 10 de tarifes mínimes, però les apliquem perquè ens sigui rendible fer qualsevol tipus de viatge i no neguem serveis als clients”. Va apuntar que “Lleida no és tan gran com Saragossa o Sevilla, on les distàncies són molt més llargues i per aquesta raó tenen el viatge mínim més barat, però el preu per quilòmetre és més elevat”. Per la seua part, el president de Loteutaxi, Lluís Monge, va posar en dubte la veracitat d’aquest estudi, ja que “compara poblacions que tenen tarifes mínimes amb altres que no les tenen i explica altres tarifes o suplements, a més que explica el preu per quilòmetre, no per minut.” Va afegir que l’estudi constata que Lleida ocupa la posició vint-i-dos en el preu per quilòmetre en horari diürn (1,10 euros) i nocturn (1,36).