La Paeria de Lleida limita els accessos a la canalització per l'increment de cabal del Segre

L'Ajuntament de Lleida ha adoptat mesures preventives davant l'augment de cabal del Segre. Endesa Generació ha comunicat aquest dimecres que la presa de la Mitjana passa a desembassar 70 metres cúbics per comporta. Això ha motivat que la Guàrdia Urbana, amb el suport de la brigada municipal, hagi senyalitzat i tancat tots els punts baixos de la canalització, així com guals i accessos a la llera del riu per a vehicles i vianants. Així mateix, s'han avisat a les activitats o centres que es troben a la zona inundable i que es poden veure afectats. La tinent d'alcalde Cristina Morón ha explicat que les mesures s'han pres de forma "preventiva" per evitar qualsevol accident.