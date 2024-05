Veïns de l'Horta tornen a sortir de nit en sometent després de nous assalts

Veïns de Grealó i Quatre Pilans van tornar a sortir ahir a la nit en sometent per vigilar les torres d’aquestes partides de l’Horta de Lleida després de registrar-se nous robatoris en els últims dies. L’últim, segons van explicar els veïns a aquest diari, es va produir dilluns a la nit quan els amos d’un habitatge a la partida Terme de Grealó van aconseguir foragitar lladres que intentaven entrar a casa seua. Els fets van tenir lloc cap a les 22.30 hores a la urbanització Pont Nou, segons van explicar, quan els inquilins van veure unes llanternes a l’exterior que utilitzaven lladres que intentaven entrar a l’interior. Poc després, veïns que havien sortit de vigilància per les torres van poder frustrar un robatori de cireres en una zona pròxima.

Els veïns porten des de divendres exigint més presència policial després de diversos assalts. Dimecres passat, un matrimoni gran va denunciar que lladres havien entrat a casa seua de nit i els havien adormit, també el seu gos, “per poder anar lliurement” per la casa. Dijous es va registrar un altre robatori en una torre propera i, divendres, van entrar en un habitatge del qual es van emportar joies. A les imatges que acompanyen aquesta notícia es pot veure els assaltants totalment encaputxats i tapats mentre accedien per la tanca perimetral. David Poca, de l’Associació de Veïns de Grealó i Quatre Pilans, ja va assenyalar que “ens sentim totalment desprotegits i desemparats. No ens agrada haver de sortir en sometent, perquè no és feina dels veïns fer-ho, però no ens queda una altra”. El primer sometent el van fer dissabte a la nit. Aquests assalts afecten altres partides de l’Horta de Lleida. El cap de setmana passat també hi va haver dos robatoris en sengles habitatges de la partida Marimunt. En un els lladres van sostreure un armer que contenia quatre escopetes, com va avançar ahir SEGRE.

Detingut quan intentava robar en una casa de Ciutat Jardí

Els Mossos d’Esquadra van detenir a primera hora del matí d’ahir un jove de 21 anys que va ser sorprès quan intentava robar en una casa de Ciutat Jardí. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa, ja que no va arribar a perpetrar-lo. Els fets van ocórrer a les 6.49 hores en un xalet del carrer Morera quan els Mossos d’Esquadra van ser alertats al captar les càmeres de seguretat de l’habitatge un individu a l’interior del jardí. Fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana que van localitzar i van arrestar el sospitós. També van comprovar que no havia aconseguit perpretar el robatori. Ciutat Jardí és una de les zones de Lleida on Urbana i Mossos han incrementat la vigilància després de registrar-se diversos assalts, algun dels quals amb violència. Al gener, per exemple, van amenaçar un matrimoni i el seu fill al carrer Arquitecte Ignasi Miquel.