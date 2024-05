Endesa prova a Lleida una aplicació per reduir el temps d'avaria i millorar la seguretat dels tècnics

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Endesa està provant a la ciutat de Lleida una aplicació que permet als tècnics rebre ordres de maniobres amb més seguretat i reduir el temps per resoldre avaries. El projecte, anomenat E-CHO, fa un pas endavant en la digitalització de les comunicacions del Centre de Control de la companyia a Catalunya. L'any passat, el 46% de les ordres que el personal va rebre es van donar per via telefònica. Amb aquest programa això canvia i les ordres passen a donar-se a través d'una aplicació, el que permet donar instruccions clares i estalviar el temps que es tardava en verificar l'ordre oral. La prova pilot ja s'ha testat a Tarragona i ara s'està provant a Lleida, amb l'objectiu d'estendre-la a tot Catalunya i, després, a la resta de l'Estat.

Fins ara, les ordres que els tècnics rebien es donaven per via telefònica. Des del centre de control es trucava al personal de camp i se li donava les instruccions per a fer determinades maniobres, unes ordres que l'operari que treballa sobre el terreny havia de repetir per verificar que eren les correctes. Aquesta comunicació podia estar sotmesa a interferències de l'entorn, com ara poca cobertura o contaminació acústica. Les maniobres són el pas més crític quan s'opera a la xarxa. Per tant, el fet de passar a rebre les ordres per escrit reforça la seguretat, la rapidesa i la claredat.

A tall d'exemple, un operari que fins ara rebia l'ordre telefònica d'obrir un interruptor d'un centre de transformació, havia de repetir el tràmit per confirmar que havia rebut l'ordre correctament. "T'estalvies el protocol de comunicació", i això permet millorar el temps de resposta, ha explicat el responsable de l'equip tècnic de xarxa d'Endesa a Lleida, Ramón Roig, que ha afegit que l'altre gran avantatge del projecte és la millora de la seguretat, ja que les ordres en text són clares.

El Projecte E-CHO forma part del projecte global Grid Blue Sky, un nou model de plataforma per gestionar, de manera unificada, totes les xarxes d'Endesa que fins ara s'abordaven de manera independent

L'any passat es van realitzar a Catalunya un total de 1.231.703 maniobres des del Centre de Control de la companyia a Catalunya, de les quals, un 54% (585.127) van ser fetes utilitzant el telèfon. L'objectiu del projecte és aconseguir digitalitzar aquest percentatge de maniobres que encara es fan via telefònica, un 46% del total. El 54% restant ja s'estan fent de forma digital mitjançant els telecomandaments instal·lats a la xarxa de mitja tensió.