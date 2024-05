Ilertravel presenta nous paquets turístics a Lleida

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Empresa Lleidatana Grup Ilertravel, ha creat diversos paquets turístics a la ciutat de Lleida que començaran a partir del 23 de maig de 2024, coincidint amb la festa popular més important de la ciutat, l'Aplec del Caragol.

El director general d'Ilertravel, Eduard Porta, afegeix que aquests paquets turístics s'han pensat perquè els puguin gaudir tant infants com adults i que les famílies puguin passar-s'ho bé durant dos dies amb la bellesa que ofereix la ciutat del Segrià. Alguns paquets inclouen una nit d’allotjament amb esmorzar en un hotel de quatre estrelles, un dinar en un restaurant típic de Lleida per degustar la gastronomia local, un dossier turístic i diferents activitats per la ciutat adaptats a tot tipus d’edats i famílies.

A part s’han creat paquets d’un dia, pensats per a grups que arribaen a la ciutat amb tren d’alta velocitat, ja que Lleida forma part de Ciudades Ave.

Per als més petits i les famílies, s’ha pensat en la Lleida més Natural, per disfrutar d’una experiència real d’”agrocultura” a l’Horta de Lleida, rodejat d’animals, rutes pels estables, descoberta dels camps de fruita...

Una altra proposta molt motivadora és la Lleida més Cultural, creada per conèixer tot el patrimoni històric i cultural de la ciutat, temples i monuments com la Seu Vella o el Castell dels Templers, o el nou Museu Morera, d’Art Modern i Contemporani de Lleida.

Les persones interessades trobaran més informació i com realitzar les reserves a través de la pàgina web www.ilertravel.es.