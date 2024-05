El barri de Magraners de Lleida tindrà 121 pisos de lloguer social el 2026

La Paeria de Lleida i la promotora Soluciones Vivienda Magraners 88 SL van presentar aquest dimecres el projecte per construir 121 habitatges de lloguer social al barri, les obres dels quals començaran aquest juny i acabaran a mitjans del 2026. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el responsable de la promotora, Albert Simó, van detallar que es repartiran en quatre blocs als carrers Vendrell i l’Albi i es reservaran 35 habitatges per a menors de 35 anys i uns altres sis per a discapacitats.

Per optar a un pis els sol·licitants han de ser majors d’edat i estar empadronats a Lleida, estar inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial i no ingressar més de 45.349,15 euros anuals si és un sol·licitant; 46.751,7 si és una unitat familiar amb dos membres; 48.762,53 si són tres i 50.387,49 euros si són 4 o més. Els lloguers, que seran de llarga durada, costaran entre 415,12 i 504,16 €. Simó va recordar que els terrenys eren propietat de la seua promotora i que els va cedir a la Paeria durant 99 anys per edificar aquests pisos, el projecte dels quals està redactat per Arqcoas, amb fons europeus. Larrosa també va dir que ben aviat trauran a licitació la venda de 22 parcel·les a la zona per construir cases unifamiliars.