La Paeria de Lleida activa 15 places en pisos per a temporers

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria va activar ahir inicialment una quinzena de places de pisos de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) per a l’allotjament de temporers, davant de l’arribada de desenes de persones que dormen als carrers. L’ajuntament explica que està recollint les seues dades per determinar si compleixen les condicions per accedir a aquestes places, i que “s’activaria un pis per a dones si es detecten en aquesta situació”.

L’entitat Fruita amb Justícia Social denuncia la “vergonya i desídia” per la “falta d’acció per part de l’ajuntament i la Generalitat que evidencia la seua indiferència”. Òscar Lanza, de la plataforma Som Veïns, lamenta que un any més “no ha canviat res” i creu que s’ha perdut l’oportunitat de tenir ja un alberg en renunciar l’actual govern municipal a edificar el de Pardinyes i no haver dut a terme tampoc la seua proposta alternativa.

El portaveu veïnal denuncia que cap govern de la Paeria no ha resolt la situació en dos dècades i reitera la petició de la plataforma de traslladar “fora del Barri Antic alguns dels serveis i famílies problemàtiques, i que tota la ciutat sigui solidària”.