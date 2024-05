Preocupació policial pel nou robatori d'escopetes a Lleida

Diners, joies i aparells electrònics són el principal botí dels lladres que en els últims mesos han robat en habitatges de les comarques de Lleida. Tanmateix, en almenys tres robatoris entre el botí també hi havia armes de foc. És una cosa que preocupa especialment els Mossos d’Esquadra pel risc que comporten, bé perquè siguin destinades al tràfic d’armes o perquè puguin ser utilitzades en altres il·lícits penals.

D’aquesta forma, el desembre de l’any passat hi va haver dos casos. El primer –el dia 1– es va produir en una casa del Camí de les Bruixes, entre Lleida i Alpicat. Els lladres es van emportar un armer. Tot just tres dies després, a Castellserà n’hi va haver un altre. Van sostreure un armer en què hi havia quatre escopetes i dos rifles. L’últim robatori d’armes que ha transcendit es va produir el cap de setmana passat, quan van robar quatre escopetes d’un xalet de la partida Marimunt de Lleida, com va avançar SEGRE dimarts. Fins ara, la policia ha aconseguit recuperar algunes de les escopetes sostretes en el primer robatori.

D’altra banda, els Mossos continuen investigant els últims robatoris registrats en cases de l’Horta, on, juntament amb la Guàrdia Urbana, han incrementat la vigilància. En aquest sentit, continuen recopilant proves i indicis per identificar i localitzar els presumptes autors. Els investigadors sospiten que alguns dels robatoris han estat comesos per un mateix grup criminal. Així mateix, els cossos policials desaconsellen als veïns que facin sometents. Veïns de les partides de Grealó i Quatre Pilans van tornar a fer vigilàncies dimarts a la nit (vegeu SEGRE d’ahir).