La Paeria redacta el projecte de la reclamada biblioteca de Joc de la Bola

L’ajuntament està redactant el projecte executiu de la reivindicada biblioteca de Joc de la Bola, que s’ubicarà al carrer Alcalde Pujol. L’àrea d’Urbanisme està treballant en el document, que es basa en el pla funcional que determina les necessitats i funcions que hauria de complir aquest edifici, que serà un equipament cultural i cívic per al barri i per al conjunt de la ciutat. La regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, va informar en la comissió que s’ha acollit a una subvenció de la Generalitat per a la redacció de projectes executius per a edificis culturals i que el termini per presentar-lo

acaba el juliol del 2025. També preveu optar a ajuts per a l’obra. Així mateix, la comissió va aprovar la convocatòria del 29 Premi de Poesia Màrius Torres i el 41 d’Assaig Josep Vallverdú del 2024. També va detallar que des del gener 8.605 persones han visitat el Castell dels Templers.

Mercat de Fleming

D’altra banda, Bosch va indicar que s’ha ampliat fins al 3 de juny el termini de la consulta preliminar per valorar l’interès d’operadors privats en la gestió del mercat municipal de Ronda- Fleming. La Paeria planteja una concessió perquè una empresa assumeixi la rehabilitació de l’edifici i la seua explotació comercial. Per la seua part, el Comú va demanar al govern que els mercats “no pivotin només sobre grans empreses”.