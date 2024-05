Una fuga de "químics altament tòxics" obliga a desallotjar un edifici de la Universitat de Lleida

Una fuga de "químics altament tòxics" a l'edifici CREA del campus de Cappont de la Universitat de Lleida ha obligat aquest dimecres al migdia a desallotjar persones de l'edifici.

Segons ha pogut saber SEGRE no hi ha hagut cap afectació important i al moment de la reacció química hi havia al laboratori tres investigadors, que han sortit al moment.

Els Bombers han intervingut i han ventilat les instal·lacions.