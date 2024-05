L'Audiència de Lleida jutjarà dos homes acusats de violar i colpejar dones a qui havien pagat per tenir sexe

detail.info.publicated acn

L'Audiència de Lleida acollirà la setmana vinent els judicis per dos casos d'agressió sexual que es van denunciar a la capital del Segrià l'any 2020. La primera vista tindrà lloc dimecres, quan es jutjarà un home acusat de violar, colpejar i robar una dona a qui havia pagat per tenir relacions sexuals el mes de maig d'aquell any. L'endemà, es jutjarà un altre home que al desembre també va pagar una dona per tenir relacions amb ella. En aquest cas, està acusat de violar-la, propinar-li diversos cops de puny i amenaçar-la de mort. El fiscal demana als acusats 10 i 9 anys de presó respectivament, així com llibertat vigilada, la prohibició d'acostar-se a les víctimes i indemnitzacions que arriben als 10.000 euros, entre altres mesures.

El dimecres de la setmana vinent serà jutjat a l'Audiència de Lleida un home, que segons el Ministeri Públic, va contractar els serveis sexuals d'una dona el 31 de maig de 2020. L'acusat va rebre la dona a casa seva i li va pagar 500 euros per tenir sexe. Ella es va guardar els diners a la bossa de mà i després tots dos van iniciar les relacions. En el decurs d'aquestes, l'acusat la va bufetejar més d'un cop i la dona es va negar a continuar amb l'acte sexual. Davant d'això, i segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'home la va agafar fort pel cabell i la va penetrar contra la seva voluntat. Després es va quedar els 500 euros que li havia pagat.

Per tot plegat, el fiscal demana per a l'acusat 10 anys de presó, 9 dels quals pel delicte d'agressió sexual i 1 pel delicte de furt, seguits de 7 anys de llibertat vigilada. També sol·licita que, durant 10 anys, l'home no pugui acostar-se a menys de 200 metres de la víctima o comunicar-s'hi, així com exercir qualsevol professió o activitat que impliqui contacte amb menors d'edat. Pels danys morals causats, vol que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros.

L'acusen de violar una dona i amenaçar-la de mort

D'altra banda, l'Audiència jutjarà dijous un altre home que va pagar 10 euros a una dona per obtenir els seus serveis sexuals a Lleida el 9 de desembre de 2020. En aquest cas, el fiscal assenyala que l'acusat es va mostrar violent des de l'inici de la trobada amb la víctima. D'entrada es van consentir les relacions sexuals, però l'agressivitat de l'home va augmentar progressivament fins que va propinar diversos cops de puny a la cara i a altres parts de la dona. Aquesta li va demanar que s'aturés, però l'acusat va continuar penetrant-la, segons Fiscalia, que afegeix que la dona va voler demanar ajuda amb el mòbil, però l'home li va agafar l'aparell i el va trencar per evitar-ho. La víctima va necessitar d'assistència mèdica a conseqüència de les ferides.

Els fets però, no van acabar aquí i l'endemà, segons el Ministeri Públic, l'acusat va trobar-se novament amb la dona. Aleshores va passar-se el dit índex pel coll -com a senyal d'amenaça de mort- i després li va dir: "Vindré a per tu i et mataré". L'home va estar en presó provisional des del 15 d'octubre fins al 3 de desembre de 2021, quan va sortir-ne i es va dictar una ordre de prohibició d'acostament a menys de 200 metres de la denunciant.

En aquest cas, la Fiscalia demana per a l'acusat 9 anys de presó pel delicte de violació, seguits de 7 anys de llibertat vigilada i 10 sense poder acostar-se a la víctima o comunicar-s'hi. També vol que indemnitzi la dona amb 7.000 euros pels danys morals causats. A més, acusa l'home d'un delicte lleu de lesions i un delicte lleu d'amenaces, pels quals vol que pagui una multa d'uns 1.000 euros, així com la quantitat de diners que es determini que valia el mòbil que va trencar.