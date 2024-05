Assalt violent a un veí de Lleida de 76 anys quan sortia del seu pis

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir el lladre que dijous al matí va assaltar violentament un home de 76 anys quan sortia del seu pis al carrer Cristòfol de Boleda, segons ha pogut saber aquest diari. L’assaltant va tirar la víctima a terra. Tanmateix, va poder escapolir- se i xisclar, la qual cosa va alertar la resta de veïns, que van poder evitar-ho i fer que el lladre fugís. Els fets van ocórrer al voltant de les 9.30 hores en un edifici del carrer Cristòfol de Boleda. La víctima és un home de 76 anys amb problemes de mobilitat que resideix amb la seua dona. L’assalt es va produir quan l’home sortia del seu domicili i va ser abordat per un individu, que el va llançar a terra. L’agressor es va posar a sobre d’ell, amb una cama el va immobilitzar i amb el braç va intentar tapar-li la boca perquè no xisclés. Tanmateix, l’home va aconseguir cridar, fet que va alertar altres veïns, que van sortir dels seus habitatges. Al ser descobert, el lladre va fugir.

Al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per un delicte de violència amb intimidació en grau de temptativa. La víctima i els testimonis van fer una descripció de l’autor als investigadors. D’altra banda, una dona va denunciar que dimarts li van robar una bossa d’una estrebada al carrer Bisbe Irurita. Pel que sembla, un individu que anava en patinet elèctric l’hi va arrancar al passar pel seu costat. Entre gener i març d’aquest any s’han registrat 98 robatoris amb violència i intimidació a les comarques de Lleida, segons el ministeri de l’Interior. És un 6,7% menys que en el mateix període de l’any anterior, quan van ser 105. A la capital del Segrià, en els primers tres mesos d’aquest any hi va haver 81 casos, un més que el 2023