Docents de català i castellà veuen un “error” suprimir lectures obligatòries

Els docents de català i castellà de Batxillerat veuen un “error” la decisió del Govern d’eliminar les lectures obligatòries. Aquest any ja no n’hi ha hagut a primer i el vinent les suprimirà a segon, de manera que a la selectivitat del 2025 deixaran de ser avaluades. Defensen la importància, d’una banda, que els alumnes llegeixin obres clàssiques pel bagatge que aporten i, de l’altra, que llegir és clau per millorar la comprensió, l’expressió oral, el lèxic i la capacitat de reflexió i argumentació, entre altres aspectes.

A més, demanen directrius clares per part d’Educació, que deixa en mans de cada centre triar entre un llistat un mínim de dos lectures a treballar amb els estudiants.

“Si volem millorar la qualitat de l’educació i els resultats de l’informe PISA, així no es fa”, subratlla María José Clua, professora de castellà a l’institut Manuel de Montsuar, i afegeix que “ara haurem de treballar coneixements sobre les figures i tòpics literaris, però això és molt superficial, la literatura no es basa tan sols en això”. També considera insuficient haver de treballar només fragments de llibres i recorda que fa quatre anys hi havia vuit lectures obligatòries entre primer i segon de Batxillerat. “Sembla que vulguin buidar de contingut la literatura i restar importància a la lectura. Estan privant tota una generació d’aquest coneixement”, recalca.

En aquest sentit, Mariona Torrent, docent de català del Josep Lladonosa, va afirmar que “un alumne no pot acabar Batxillerat sense haver llegit una obra completa”. Va destacar la necessitat de “treballar els textos, contextualitzar-los”, i va constatar que ara els alumnes “protesten” quan els diuen que han de llegir un llibre. “No tenen hàbit lector i, si no és obligatori, no en tindran. I un alumne lector és superior a un que no ho és, en comprensió, gramatical, pensament crític...”, incideix. A més, apunta la seua incertesa al desconèixer com serà el nou sistema d’avaluació en la selectivitat del proper any.

Calendari Aquest curs s’han eliminat a primer de Batxillerat i el vinent, a segon i a la selectivitat.

En aquest sentit, una altra professora de català d’un altre institut també veu “més difícil” preparar els estudiants amb aquest canvi i considerauna “carència” que desapareguin les lectures obligatòries comunes a Batxillerat. Defensa que en aquesta etapa s’haurien de llegir “obres de cert nivell” perquè això els facilita que puguin accedir a llibres d’adults, no només novel·les juvenils com a l’ESO. I posa de manifest la incongruència de mantenir sis lectures obligatòries en l’assignatura de modalitat de Literatura, que cursen pocs alumnes, i suprimir-la en les troncals de català i castellà.

Així mateix, Gemma Ruiz, responsable de l’àmbit lingüístic del Torre Vicens, qualifica de “contradictòries” les informacions sobre aquesta qüestió i qualifica de “terrible” la incertesa. Deixa clar que la decisió de “no tenir lectures obligatòries redueix la literatura i la comprensió lectora a res, menysté les nostres assignatures”. “Si no els ensenyem literatura i no els obliguem a llegir, ells no ho faran”, i defensa que posar les les coses “cada vegada més fàcils” no és la solució. “És com si no tinguéssim confiança en les seues capacitats”, indica.

