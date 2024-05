Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a la matinada un home acusat d’apunyalar-ne un altre a l’abdomen durant una baralla a la plaça Josep Solans, al Barri Antic, en una nova agressió amb arma blanca a la capital del Segrià. El presumpte autor va ser arrestat per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. Per la seua part, la víctima va ser evacuada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova.

Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 0.52 hores d’una baralla entre dos grups de persones a la plaça Josep Solans i que una víctima havia resultat ferida per una punyalada. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A la plaça hi havia un home malferit que presentava una ferida a la part dreta de l’abdomen, a prop del fetge. Després de ser atès in situ, a causa de l’hemorràgia va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, per ser intervingut d’urgència. Paral·lelament, els Mossos van detenir a la zona el presumpte autor, que encara portava el ganivet.

La investigació per a l’esclariment dels fets continua oberta. Per la seua banda, veïns del Barri Antic van afirmar que en pisos d’aquesta plaça resideixen persones conflictives i incíviques.

En l’última setmana s’han produït diversos episodis similars a la ciutat. El de més gravetat es va produir el dissabte 18 a la nit al carrer Riu Flamisell, a la Mariola, quan un home va ser apunyalat a l’abdomen. La víctima va ser ingressada a l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova després d’haver estat intervinguda d’urgència a causa de les ferides sofertes.

Els Mossos continuen buscant l’agressor en un cas que ha derivat en una concentració veïnal que hi va haver divendres passat per demanar “convivència pacífica” i un pla de xoc. Hores després, un home va resultar ferit amb una botella trencada en una discoteca de l’avinguda Alcalde Porqueres. La policia catalana va detenir hores després el presumpte autor.

Així mateix, la Urbana va arrestar divendres a la tarda un home acusat d’apunyalar-ne un altre al pit durant una baralla entre l’avinguda Madrid i el carrer República del Paraguai (vegeu SEGRE de dissabte).