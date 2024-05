Primeres 3 condemnes per l'onada d'assalts en habitatges de l'Horta de Lleida

Un jutjat Penal de Lleida va dictar ahir al migdia les primeres tres condemnes per l’onada d’assalts dels últims mesos en habitatges de l’Horta. Concretament, el jutjat Penal 3 va condemnar per conformitat a penes de fins a un any i mig de presó tres homes que van ser detinguts el passat 24 d’abril per la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, per un robatori en un domicili de la partida de Marimunt.

Un dels individus va acceptar un any i mig de presó i els altres dos van ser condemnats a dos penes d’un any de presó, que queden suspeses durant dos anys amb l’obligació de fer treballs comunitaris i amb la condició que no tornin a delinquir. Va ser un acord al qual van arribar la defensa i la Fiscalia. La Paeria també estava personada i, a l’estar d’acord amb la petició del Ministeri Fiscal, s’hi va afegir, segons van informar fonts municipals.

Val a recordar que inicialment la Fiscalia sol·licitava una condemna d’un any i 11 mesos de presó per als tres acusats per un delicte de robatori amb força a casa habitada en grau de temptativa –no van aconseguir emportar-se res perquè van ser descoberts– però, al reconèixer-ho, se’ls va aplicar la circumstància atenuant de confessió.Els tres condemnats, de 59, 56 i 45 anys, van ser arrestats dimecres a la nit 24, com va avançar SEGRE en l’edició digital. Van ser atrapats quan es desplaçaven en una furgoneta on els policies van trobar nombroses eines per cometre els assalts. Els agents, que havien estat avisats d’un robatori que s’acabava de cometre a la partida de Marimunt, van localitzar una cisalla, un martell, tenalles, guants, passamuntanyes, bufs, llanternes i altres materials. Minuts abans havien entrat en un domicili en el qual van ser descoberts pel propietari. Anaven encaputxats i van fugir al ser detectats.

Les últimes setmanes, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut almenys sis persones per altres robatoris. Totes elles han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Així mateix, s’han produït altres casos. A Marimunt, per exemple, a mitjans de mes van robar en dos cases i en un dels habitatges els lladres van sostreure un armer que contenia quatre escopetes, segons ha pogut saber aquest diari. També es van emportar diners, joies i aparells electrònics.S’ha de recordar que la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL) té previst iniciar una recollida de firmes per exigir penes més dures per als lladres.