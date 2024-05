Llibertat amb càrrecs per als sis detinguts per l'onada de robatoris a l'Horta de Lleida

detail.info.publicated redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat d'Instrucció número 2 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha acordat la llibertat amb càrrecs per a les sis persones que van ser detingudes entre divendres i dissabte per robatoris a l'Horta de Lleida. Concretament, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir dissabte tres homes i una dona d'entre 18 i 24 anys com a suposats autors d'un delicte de robatori amb força en una casa de la partida de Quatre Pilans. L'avís el va donar el mateix propietari, que estava observant les càmeres de vigilància quan va veure com els lladres intentaven accedir al seu domicili.

Els agents van constatar que els lladres van desistir en adonar-se del sistema de seguretat de l'habitatge. La policia els va enxampar fugint del lloc dels fets. D'altra banda, una parella va ser arrestada divendres a la nit a la partida Grealó acusada de robar al magatzem d'una casa.