Un centenar de comerciants demanen desencallar ja el pla de l'estació

Un centenar de comerciants i veïns de l’Eix Comercial i de Noguerola es van concentrar ahir a la plaça Paeria per demanar al govern municipal més celeritat en els tràmits del pla de l’estació, un projecte urbanístic que preveu la implantació d’un centre comercial a l’entorn de l’estació de trens. També van mostrar oposició al projecte d’implementar un parc de mitjanes superfícies a Torre Salses, que asseguren que suposarà la destrucció “de l’activitat econòmica i comercial” del centre de la ciutat.

La concentració es va fer poc abans que comencés el ple i els assistents van portar pancartes a favor del pla de l’estació i el comerç local i van corejar càntics contra Torre Salses. La presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va ser la primera a intervenir i va assegurar que el pla de l’estació uniria els barris del Centre Històric, Noguerola i Pardinyes “a nivell comercial i augmentaria l’oferta de botigues i de lleure que tenim a la zona”. D’altra banda, també va afegir que “si obrissin un centre comercial als afores l’Eix en sortiria molt perjudicat, però un al centre repercutiria en beneficis per a tothom”. Un altre comerciant va recordar que “som aquí perquè se’ns va prometre que entre l’abril i el maig s’ultimarien els tràmits i no ha estat així”. “Els governs de vegades només escolten quan fem una mica de soroll”, va afegir, i va posar com a model d’èxit el centre comercial que hi ha a Vigo.

Per la seua part, la presidenta de l’associació Slow Shop Lleida, Rosabel Trench, va dir que el pla de l’estació concentraria serveis i diferents activitat al centre de la ciutat i va dir que no entén “que aquest govern estigui a favor de les ciutats amb desplaçaments a peu de quinze minuts i del centre comercial de Torre Salses”. Finalment, la presidenta veïnal de Noguerola, Montse Salvatella, va instar al govern que sigui “més proactiu i àgil per aprovar els plecs de condicions i la licitació del pla de l’estació”, i va opinar que el parc de Torre Salses “farà que les persones no entrin a la ciutat”.

El govern no va fer cap menció en el ple de la protesta. Dijous, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va culpar la Generalitat de la demora en els tràmits del pla, ja que va assegurar que l’informe que esperaven del Govern procedent del ministeri de Transports va arribar un any més tard del previst i per via no oficial. Ara esperen la resposta definitiva del Govern central per portar-lo al ple.