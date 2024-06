Estudiants i activistes abandonen el "campament" al Rectorat de la Universitat de Lleida

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els estudiants i activistes propalestins que portaven acampats al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) des del 15 de maig van abandonar i van desembarassar el lloc ahir a les 23:30 hores, dia en què el consell de govern extraordinari de la universitat va rebutjar trencar relacions amb les institucions d’Israel per 26 vots en contra, davant 13 de favorables i 3 abstencions. Els manifestants van desmuntar el "campament", però van deixar els mobles amb què dijous van tallar l’accés a l’edifici per dos de les tres portes. Les taules i cadires estan sent retirades avui per treballadors de la UdL.

Plaça del Rectorat de la UdL sense tendes de campanya, avui al matí.

Fonts de la universitat expliquen que "ahir [a la nit] es van tancar les portes sense ningú dins, i dilluns netejarem els cartells. Si no passa res nou, en principi tornarem a la situació de normalitat".