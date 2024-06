Obre el centre operatiu de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola de Lleida

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El centre operatiu de la Guàrdia Urbana al barri lleidatà de la Mariola que la Paeria va anunciar la setmana passada s’ha posat en marxa aquest matí al centre cívic del barri, on dos agents fixos atenen les consultes o denúncies dels veïns de dilluns a divendres, entre les 11 i les 12 hores i de 17 a 18 hores.

El dispositiu es reforça amb vuit agents de la Unitat Polivalent Operativa (UPO), que patrullaran els carrers de la Mariola a partir de les 19 hores i fins la matinada, també els caps de setmana. Avui se sumaran a les patrulles ordinàries, ja que "no estem desmuntant res per muntar en un altre lloc, sinó que reorganitzem el servei de la ciutat per donar més intensitat la Mariola amb l’objectiu d’avançar en civisme i en una actitud de respecte que contribueixi a fer entendre quines són les normes de convivència i, per descomptat, actuï quan es produeixin fets que puguin ser delictius".

Així ho ha explicat l’alcalde, Fèlix Larrosa, que aquest matí ha visitat el despatx que està informatitzat i connectat amb la central de la Urbana, segons ha assenyalat.