Una dona resulta ferida greu en un atropellament al centre de Lleida

Greu atropellament aquesta tarda al centre de Lleida. Un vehicle ha atropellat una dona gran a la zona del pas de zebra davant del Rectorat de la Universitat de Lleida. Com a conseqüència del xoc la dona ha resultat ferida molt greu.

Els serveis d'emergència han rebut l'avís pel voltant de les 15:45 hores i el del SEM i la Guàrdia Urbana hi han treballat.

Més atropellaments a peatons

El passat 14 de maig un nen de sis anys va resultar ferit de caràcter greu al ser atropellat per un cotxe a primera hora de la tarda a Mollerussa. El nen anava acompanyat de la seua mare i s’investiguen les causes del sinistre. Després de ser atès in situ, el menor va ser evacuat en una ambulància medicalitzada a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu. Posteriorment va ser traslladat en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Només uns dies abans, el 7 de maig, hi havia un altre atropellament, en aquest cas a l'avinguda Alacant de Cappont, amb el resultat d'una persona ferida.

I un mes enrere una nena de 13 anys també va resultar ferida en un atropellament al carrer Corregidor Escofet, a Balàfia. I abans una vianant havia estat atropellada al carrer Sant Ruf per un patinet elèctric, el conductor del qual va ser imputat per la Guàrdia Urbana per un delicte de lesions per imprudència greu.