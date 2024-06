Mor una anciana atropellada per un cotxe a la rambla d'Aragó de Lleida

Una dona de 84 anys va morir ahir al ser atropellada per un turisme a primera hora de la tarda a la rambla d’Aragó, just davant del Rectorat de la Universitat de Lleida. Els serveis d’emergències van rebre l’avís de l’accident cap a les 15.45 hores i fins al lloc es van traslladar diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

També es van activar diverses patrulles de la Guàrdia Urbana, que a més van regular la circulació a la zona per facilitar l’atenció sanitària de la persona ferida. L’anciana va ser evacuada en estat greu en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons van confirmar fonts del SEM.

Hores després, cap a les nou de la nit, va morir a causa de les ferides (va rebre un cop al cap). Així mateix, es va obrir una investigació per determinar les circumstàncies en les quals va tenir lloc l’accident. El conductor del turisme va donar negatiu en la prova d’alcoholèmia, tenia assegurança i tota la documentació en regla i circulava, pel que sembla, a una velocitat correcta.

A començaments del mes de maig passat, una persona va resultar ferida al ser atropellada per un vehicle a l’avinguda Alacant, al barri de Cappont. L’accident va tenir lloc cap a les nou del matí i la ferida va ser evacuada pel SEM en estat menys greu a l’Arnau de Vilanova.

Un mes abans, una nena de 13 anys també havia resultat ferida en un atropellament al carrer Corregidor Escofet, a Balàfia. Un atropellament que es va produir dies després que una altra vianant fos envestida per un patinet elèctric quan circulava pel carrer Sant Ruf. En aquest últim cas, el conductor va ser imputat per la Guàrdia Urbana per un delicte de lesions per imprudència greu.

També a començaments d’aquest any, el conductor d’un patinet va resultar ferit al ser atropellat per un turisme al carrer Comtes d’Urgell.

D’altra banda, el passat 14 de maig, un nen de 6 anys va resultar ferit de caràcter greu al ser atropellat per un cotxe a primera hora de la tarda a la intersecció a l’avinguda Canal amb el carrer Ferran Puig a Mollerussa. El petit anava acompanyat de la seua mare i va ser evacuat a l’Arnau. Posteriorment va ser evacuat en helicòpter a l’hospital Parc Taulí de Sabadell.