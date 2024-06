El grup municipal del PP a Lleida ha iniciat aquest migdia una campanya de recollida de firmes en contra de "la imposició" d’oratoris i espais comunitaris a Balàfia i a la resta de barris de la ciutat. Una iniciativa que, segons ha explicat el cap de l’oposició en la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, té tres pilars: un pla per recuperar els blocs Voravia, que la descentralització dels serveis socials es faci de forma ordenada i amb l’aval de la ciutadania així com la implantació d’oratoris.

La recollida de firmes arriba setmanes després que s’anunciés un projecte per obrir un oratori musulmà a Corts Catalanes. Al respecte, Palau ha demanat al govern municipal que faci complir la normativa urbanística i ha dit no estar d’acord en la seua ubicació. "No compleix els requisits mínims d’ample de vorera, hauria de ser en un carrer de doble sentit, no compleix el pla de mobilitat i no hi ha aparcament ni parada d’autobús a prop", ha assegurat Palau, que ha afegit que la implementació d’aquests centres de culte "ha de fer-se consensuat amb els veïns i comerciants de la zona".

En quant a la descentralització de serveis socials, el cap de l’oposició ha criticat el pla del govern i del grup de Junts d’implementar un centre d’atenció per a persones sense llar a l’antiga Escola Balàfia i ha reivindicat que aquestes accions es duguin a terme després de consultar la ciutadania.

"Tota Lleida està d’acord en recuperar el Centre Històric i descentralitzar els serveis socials, però no podem convertir les zones antigues dels barris en nous Centres Històrics, requereix planificació i consens", ha asseverat Palau.

Finalment, el líder popular ha recordat que en els cinc anys que porta de regidor ha denunciat fins set vegades l'estat dels blocs Voravia. "Exigim que s’inspeccionin els edificis, que examinin les condicions d’insalubritat, que disciplina urbanística aixequi les actes corresponents i recuperi aquesta zona d’entrada a la ciutat per dignificar-la" ha reclamat Palau.

Ha acabat la seua intervenció exigint a l’alcalde, Fèlix Larrosa, que "posi ordre a la ciutat. Lleida mai no havia estat tan deixada com fins ara".