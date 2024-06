Recollida de firmes del PP contra la “imposició” d'oratoris a Balàfia

El Partit Popular va arrancar ahir una campanya de recollida de firmes “per a la no-imposició d’espais comunitaris i/o oratoris al barri de Balàfia, extensible a la resta de barris”. Una iniciativa que, segons el cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, té tres pilars: un pla per recuperar els blocs Voravia, una descentralització dels serveis socials ordenada i amb l’aval de la ciutadania així com la implantació pactada de centres de culte. La campanya arriba després que s’anunciés un projecte per obrir un oratori musulmà a Corts Catalanes. En aquest sentit, Palau va dir que el centre “no compleix els requisits mínims d’amplada de vorera, hauria de ser en un carrer de doble sentit, no compleix el pla de mobilitat i no hi ha aparcament ni parada de bus”. Va criticar el pla per fer un centre per a sense sostre a l’antiga escola Balàfia i va reivindicar que aquestes accions es facin després de consultar la ciutadania.

La portaveu del PSC, Begoña Iglesias, va lamentar que Palau “cada vegada és més una mala còpia del senyor Abascal i està arrossegant el PP a un discurs més populista i xenòfob”. El va acusar de no tenir un pla d’inclusió social i va assegurar que el govern compleix la normativa d’oratoris i el va qualificar de cínic al demanar el trasllat perquè “viu al costat”.