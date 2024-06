Un texte de SEGRE sobre les termes romanes de Remolins, a la prova de Llatí de selectivitat

La prova de l'assignatura de Llatí a la selectivitat ha inclòs un comentari de texte sobre un fragment de la notícia que SEGRE va publicar el passat 28 de desembre informant que l'ajuntament de Lleida vol impulsar la recuperació de les restes de les termes romanes de Cardenal Remolins. En concret, el fragment era aquest: "La Paeria té la intenció d’iniciar durant aquest mandat la recuperació i museïtzació com a centre d’interpretació de les antigues termes romanes de Cardenal Remolins, com a part d’un futur Museu d’Història de la Ciutat, a l’antiga farinera La Meta. Fa dos dècades que el solar de Remolins on es troben aquests vestigis d’època romana està tancat i abandonat i la seua restauració és una reiterada reivindicació dels comerciants de la zona. Per poder dur a terme la rehabilitació d’aquest patrimoni històric, l’ajuntament ha sol·licitat una ajuda dins de la línia del 2% cultural que impulsa el Govern central". A partir del mateix, els alumnes havien de desenvolupar el tema "La ciutat romana de Lleida" amb qüestions com quin era el seu nom romà, la seva cronologia o quin poblat íber hi havia abans. D'altra banda, la jornada d'avui ha estat marcada per l'errada en una pregunta a Literatura Castellana, que era sobre un poema de Luis de Góngora que no forma part del temari de Batxillerat. Els alumnes afectats podran, si volen, repetir la prova la setmana vinent.